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Acun Ilıcalı'dan Survivor için eleme açıklaması: Tahminleriniz tutmayabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 20:04 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Survivor elemesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Survivor'da elenen ismin belli olacağı çekimin, yayından 1 saat önce gerçekleştireceğini duyuran Acun Ilıcalı, elemeyle ilgili adadan haber almak için çabalayanlara 'tahminleriniz tutmayabilir' uyarısında bulundu.

Acun Ilıcalı'dan Survivor için eleme açıklaması: Tahminleriniz tutmayabilir

Survivor'da bu akşam adaya bir isim veda edecek. Acun Ilıcalı, Survivor'daki elemeyle ilgili Instagram'dan açıklama yaptı. 'Survivor elemesiyle ilgili haber almaya çalışanlara kötü bir haberim var' diyen Ilıcalı, 'Eleme çekimleri yayından 1 saat önce yapılacak, tahminleriniz tutmayabilir' ifadelerini kullandı.

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SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gerçekleştirilen 4 dokunulmazlık oyununu da kaybeden takım ünlüler olmuştu. 4 yarışmacısı bulunan ünlüler takımının tüm üyeleri böylece eleme adayı olarak SMS oylamasına tabi tutuldu. Ünlüler takımında Survivor Aycan, Survivor Sercan, Survivor Elif ve Survivor Yunus Emre yer alıyor.

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