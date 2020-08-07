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  4. Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması! Cemal Can ile Barış Murat Yağcı'nın performanslarını değerlendirdi

Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması! Cemal Can ile Barış Murat Yağcı'nın performanslarını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 21:13 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, oyuncu Ezgi Mola'nın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, özel hayatından 'Survivor' yarışmasına birçok konuda açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, Cemal Can Canseven'in performansıyla şampiyonluğu hak ettiğini söyledi. Acun, Barış Murat Yağcı'nın ise performansını sakatlığının etkilediğini ifade etti.

Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması! Cemal Can ile Barış Murat Yağcı'nın performanslarını değerlendirdi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın YouTube programı Tanınmış Kişileri Seviyorum'un son konuğu Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı programda Ezgi Mola'nın da kendileriyle sürpriz bir projede yer alabileceğini söyledi. Survivor hakkında konuşan Ilıcalı, Exatlon yarışmasının ABD'de de yayına gireceğini de ilk defa açıkladı.

"CEMAL CAN ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ"

Ezgi Mola'nın Survivor sorularını da yanıtlayan Ilıcalı, "Bu sene en saygılı Survivor'lardan biri oldu. Cemal Can (Canseven) hak etti şampiyonluğu. Kendi kapasitesini en yükseğe taşıyan Cemal Can oldu. Sonuna kadar zorladı ve etkileyici bir performans ortaya koydu" dedi.

"BARIŞ İYİ BAŞLADI ANCAK..."

Ilıcalı, Barış Murat Yağcı için de "Barışi iyi başladı, çok da iyi gidiyordu ama bir sakatlık geçirdi. Sakatlık sonrası geri dönemedi. Seyirci oyun kazanmayanı artık şampiyon yapmaya çok meyilli olmuyor. Çok sayı almasa da kritik yerlerde oyun kazanmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Küçüklüğümde de mahallede olimpiyatlar yapardım. Gazoz kapaklarından madalya yapıp verirdik. Hayatım boyunca hep oyun içinde oldum, oynatan oldum. Şu anda baktığımız zaman da aynı şeyi yapıyorum. Benden iyi kimse çok kolay yapamaz."

"Lisede ders çalışmayacağım kesin, o dönem internet yok ama odaya da kapatılıyorsun. Ailen senin ders çalışmanı bekliyor. Odadayım çok sıkıldım, 'ne yapayım?' diye düşünüyorum, kendime bir oyun bulmam lazım. Kitabı açtım ve harf ligi kurdum, kendim de onun teknik direktörü oldum. Odaya kapanıyorum, dışarı çıkmıyorum. Dışarıdan sesler geliyor, rahmetli babam 'bu sefer oldu' diyor. Ben içeride oyun oynuyorum. O zaman özel televizyonculuk yoktu tabii. Rahmetli babam 'bu çocuk bir şey olacak ama ne olacağını bulamadım' diyordu."

"Ataköy'de oturuyordum, Kadıköy'de okuyordum. Okula otostopla gidip geliyordum. Bir gün adamın biri arabasına aldı beni, 'bir kız istemiştik ona bakmaya gidiyoruz, müsait misin?' dedi. Gittik. Adam kız istemiş reddetmişler, adamla birlikte kızı istedikleri mahalleye gittik. Kızı sordu; bir sene önce memlekete gitmiş onu öğrendik (gülüyor). 16 yaşında adamı teselli ediyordum."

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