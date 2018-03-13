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Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Sahibi olduğu kanalda gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Bana 1,5 yıl verin dünyayı ele geçirmek üzereyim" diyerek iddialı bir çıkışa imza attı.

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Sahibi olduğu TV kanalında yayınlanan 'Survivor Panorama' programına katılan Acun Ilıcalı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PERŞEMBE GÜNÜ ENTERESAN BİR SURVIVOR VAR"

'Survivor 2018' hakkında konuşan başarılı Acun Ilıcalı, "Artık Survivor'da her şey olabilir. Perşembe günü enteresan bir Survivor var, yarışmayı canlı izledim" şeklinde konuştu.

"HAKAN, 1 HAFTA İÇİNDE TOPARLAR"

All Star'dan gönüllüler ekibine geçen Hakan Hatipoğlu'nun sakatlığına ilişkin başarılı yapımcı, "Benim tanıdığım Hakan bir hafta içinde toparlar" dedi.

NİHAT DOĞAN'I DOĞRU TAHMİN ETMİŞ

TV8 kanalının sahibi, son ada konseyi hakkında "Adaylar belli olduğunda ' Nihat Doğan elenir' dedim, yanılmadım" yorumunda bulundu.

"DÜNYADA 4 ÜLKEDE BİRİNCİ OLDUK"

Gelecek hayalleriyle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Dünyada kendini kabul ettirmeyi başarmış ilk Türk prodüksiyon şirketiyiz. Hayalim 40 ülkede aynı anda bizim prodüksiyonumuzun işlerinin olması. Dün dünyada 4 ülkede birinci olduk. Televizyon açısından en önemli ülkede prodüksiyon yaptığımı düşünün. Amerika için yapılacak olan Survivor'da ödül olarak Türk yemekleri, Türkiye gezisi yapıldığını düşünün. Bunları başarmak istiyorum. İnsanlar reytingle kafayı bozduğumu düşünüyorlar. Artık Survivor'un birinci, ikinci, üçüncü olması benim konsantrasyonum içinde değil. Survivor'u global bir şekilde oynatmak istiyorum. Survivor Kolombiya, nisan ayında başlayacak" açıklamasını yaptı.

"DÜNYAYI ELE GEÇİRMEK ÜZEREYİM"

Daha önce canlı yayında yaptığı "Hedefim dünyayı ele geçirmek" şeklindeki sözlerine göndermede bulunan başarılı yapımcı, esprili bir şekilde "Program sonrası kendimi manşetlerde gördüm, 'acaba ne demişim' diye merak edip ben de tıkladım. Bana 1,5 yıl verin dünyayı ele geçirmek üzereyim" dedi.

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Acun Ilıcalı SURVİVİOR survivior all star Survivor Panorama TV8

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