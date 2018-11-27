MAGAZİN

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanma haberlerinin ardından herkes Subaşı'nın ne kadar nafaka alacağını merak etmişti. Aylık 125 bin TL nafaka verecek olan Ilıcalı bakın eski eşine ne kadar ödüyormuş.

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından ödenecek nafaka ücretinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı'nın diğer eski eşine Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödediği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, ani bir kararla boşandı. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşına aylık 125 bin TL nafaka ödeyeceği ortaya çıkmıştı.

Ilıcalı'nın bir önce eşi Zeynep Yılmaz'a 150 bin TL nafaka ödediği ortaya çıktı. Bu olay sosyal medya kullanıcıların da diline düştü.

Konu ile ilgili paylaşımlar yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Vay be Şeyma kesin bunu öğrenince sinirden delirir" yorumunu yaptı.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ne güzel bir hayat.hiç çalışmadan 1 sene karılık yap.ayda 125 milyarı al.hayatını yaşa.
Adamda para cok hem malla vuruyor hemde oduyor
diğer eşinden 2 çocuğu var.bu durumda 125 in 2 katını almalı.eski eşi bağdır su anda
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