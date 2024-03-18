Acun Ilıcalı Fatih Terim'i tebrik etmek için aradı! Survivor konseyde sorduğu soruyu açıkladı

Survivor All Star 2024'te Ogeday Girişken'in adadan ayrılmak istemesi herkesi şaşırttı.

Acun Ilıcalı gerçekleştirdiği konuşma sonrasında Ogeday Girişken'in Survivor All Star 2024'e devam edeceğini açıkladı. Konseyde konuşan Ilıcalı bu tarz durumların normal olduğundan bahsederken yarışmacılara Türkiye'de büyük ilgi olduğunu söyledi.

Ilıcalı konuşmasında "Çok sıra dışı bir program içindeyiz ülkemizin gösterdiği ilgi bizim için çok gurur verici. Yani Allah'a şükür tahminimizden daha fazla bir ilgi var hatta daha daha fazla bilgi var. Geçenlerde İstanbul'daydım işte İstanbul'da beni gören sizi soruyor, arabadan iniyorum sizi soruyorlar, yemeğe oturuyorum sizi soruyorlar" dedi.

"KONUNUN SON DERECE İÇERİSİNDE"

Fatih Terim'i aradığını söyleyen Acun Ilıcalı devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada Fatih hocamızın takımı önemli bir galibiyet aldı. Ben de onun üzerinden tebrik etmek için konuştum, sohbetin ileriki dakikalarında sizinle ilgili sorular sordu. Yani konunun son derece içinde bunlar çok mutluluk verici şeyler. Bu güzellik içerisinde yarışmacı kaybedersek üzülürüm."







