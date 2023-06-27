Aşk Adası'nda bomba anlar! Öpmek için kendisine çekti ama...

Müstehcen anları bol olan İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından Love Island/Aşk Adası yeni sezonuyla ekrana döndü. Daha önce Türk oyuncu Ekin Su'nun da katıldığı yarışmada yarışmacıların seks yapma girişimi sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyada büyük bir kitlesi olan Aşk Adası'nda bu sefer ilginç anlar yaşandı.

25 yaşındaki kişisel antrenör Zach, 27 yaşındaki Kady'yi terasa çıkardı. Zach güzel yarışmacıyı öpmek için atağa geçti.

Ancak Kady, çok erken olduğunu söyleyerek öpüşme girişimini reddettiği için romantik planı bozdu.

İzleyiciler, Zach'in Kady'yi öpme girişimi karşısında şaştı kaldı. Hatta çoğu kişi, Molly'nin -eski flörtü- çıkışından çok kısa bir süre sonra yeni bombayla devam ettiği için bunun 'karma' olduğunu iddia etti.

Zach'in hareketi ve öpüşme atağını yarım kalmasına "Zach adına o kadar utandım ki, bu utanç çok fazla, aslında bu bölümü izlemeye devam etmek için mücadele ediyorum" yorumları geldi.



