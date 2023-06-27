MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Adası'nda bomba anlar! Öpmek için kendisine çekti ama...

Aşk Adası'nda bomba anlar! Öpmek için kendisine çekti ama...

27.06.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonda Türk oyuncu Ekin Su'nun katılıp birinci olduğu Aşk Adası yarışması yeni yarışmacılarla yeniden başladı. Müstehcen anların yaşadığı yarışmada Kady, Zach'in kendisini öpme girişimini reddedince izleyiciler şaşırdı.

Aşk Adası'nda bomba anlar! Öpmek için kendisine çekti ama...

Müstehcen anları bol olan İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından Love Island/Aşk Adası yeni sezonuyla ekrana döndü. Daha önce Türk oyuncu Ekin Su'nun da katıldığı yarışmada yarışmacıların seks yapma girişimi sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyada büyük bir kitlesi olan Aşk Adası'nda bu sefer ilginç anlar yaşandı.

25 yaşındaki kişisel antrenör Zach, 27 yaşındaki Kady'yi terasa çıkardı. Zach güzel yarışmacıyı öpmek için atağa geçti.

1

Ancak Kady, çok erken olduğunu söyleyerek öpüşme girişimini reddettiği için romantik planı bozdu.

Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?" Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"

İzleyiciler, Zach'in Kady'yi öpme girişimi karşısında şaştı kaldı. Hatta çoğu kişi, Molly'nin -eski flörtü- çıkışından çok kısa bir süre sonra yeni bombayla devam ettiği için bunun 'karma' olduğunu iddia etti.

Zach'in hareketi ve öpüşme atağını yarım kalmasına "Zach adına o kadar utandım ki, bu utanç çok fazla, aslında bu bölümü izlemeye devam etmek için mücadele ediyorum" yorumları geldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cennet Mahallesi’nin Menekşe'siydi! Son haliyle herkesi şaşırttıCennet Mahallesi’nin Menekşe'siydi! Son haliyle herkesi şaşırttı
Canlı yayında Nur Viral ve ünlü ilahiyatçı gerildi! Yeter bıktım ya bıktım..."Canlı yayında Nur Viral ve ünlü ilahiyatçı gerildi! Yeter bıktım ya bıktım..."
Askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..."Askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..."
Anahtar Kelimeler:
aşk adası Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

4 bin kişinin yaşadığı yerin nüfusu 60 bine çıktı

4 bin kişinin yaşadığı yerin nüfusu 60 bine çıktı

Erden Timur'dan Dzeko için ortalığı karıştıran sözler: Bize gelmek istiyordu!

Erden Timur'dan Dzeko için ortalığı karıştıran sözler: Bize gelmek istiyordu!

Rusya'dan Wagner açıklaması! Görevi açıklandı

Rusya'dan Wagner açıklaması! Görevi açıklandı

Sıfır otomobilde yeni dönem! 15 gündür...

Sıfır otomobilde yeni dönem! 15 gündür...

Günün Videosu

Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi
Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.