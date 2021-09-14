Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya evlenecek mi? Canlı yayında açıkladı

Tolga Işık'ın sorduğu "Uzun zamandır Çağla Altunkaya ile birliktesiniz. Allah mesut etsin. Yeniden evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna Ilıcalı şu şekilde cevap verdi:

"Şimdi kısmet bu işler. Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni. İnşallah daha uzun süre devam eder" şeklinde cevap verdi.





