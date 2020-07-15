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Acun Ilıcalı Kırmızı Oda dizisini tanıttı! Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak? İşte ilk fragman

DİZİ HABERLERİ  | 15.07.2020 02:27 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin finalinde, TV8'de başlayacak olan Kırmızı Oda dizisinin fragmanını yayınladı. Ünlü oyuncu Binnur Kaya, TV8'de yayınlanacak olan Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara dönüyor. Peki Kırmızı Oda dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte Kırmızı Oda dizisi fragmanı.

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Oda” çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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