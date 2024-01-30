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  4. Acun Ilıcalı kızı Banu'nun yeni yaşını kutladı! Ayça Çağla Altunkaya da kutlamadaydı

Acun Ilıcalı kızı Banu'nun yeni yaşını kutladı! Ayça Çağla Altunkaya da kutlamadaydı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.01.2024 07:15 | Son Güncelleme:
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Hem başarılı işleri hem de özel hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı kızı Banu Ilıcalı'nın yeni yaşını kutladı. Kızı Banu ile pozlarını paylaşan Ilıcalı duygusal notuyla beğeni topladı.

Acun Ilıcalı kızı Banu'nun yeni yaşını kutladı! Ayça Çağla Altunkaya da kutlamadaydı

4 kız çocuğu olan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı yeni yaşını kutladı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı doğum gününü küçük bir kutlamayla geçirdi.

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Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından kızı Banu Ilıcalı ile karesini paylaşarak duygusal bir kutlama yaptı.

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Ilıcalı paylaşımında "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Seninle hep gurur duydum. Babanı bir gün bile üzmedin, büyüdükçe bana arkadaş oldun, beni hep mutlu ettin… Daha çok yazarım ama duygularımı ifade etmeye yetmez.. Seni çooook seviyorum" dedi.

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Banu Ilıcalı'yı doğum gününde babasının genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da yalnız bırakmadı.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına almış ve Acun Ilıcalı'ya torun sevinci yaşatmıştı.

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