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Acun Ilıcalı kızı Melisa ile pozunu paylaştı! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

31.07.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekânda kavga ettikleri gündeme gelen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. İddiaları yalanlayan Ilıcalı son olarak kızı Melisa ile pozunu paylaştı. Paylaşımı gören ve eski aşkı Meedo ile şu sıralar barışıp tatile giden Şeyma Subaşı ise poza tepkisiz kalmadı.

Acun Ilıcalı kızı Melisa ile pozunu paylaştı! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Kızlarına düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün en küçük kızı Melisa'yla bir pozunu paylaştı. "Cennette bir melekle" notuyla pozunu paylaşan Acun Ilıcalı'ya beğeni yağdı.

Acun Ilıcalı'nın bir süredir arasının açık olduğu söylenen Şeyma Subaşı ise bu poz tepkisiz kalmadı. Şeyma Subaşı kızı ve eski eşinin pozuna hemen kalp emojisi koyunca olay oldu.

Ekran Alıntısı

Son dönemde Meedo ile barışan ve tatilde olan Subaşı'na "Aramız iyi hamlesi mi?" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

"KENDİSİ ÇOCUĞUMUN ANNESİDİR"

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kavga ettiği gündem olmuştu. Acun Ilıcalı ise açıklamasında "Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikâyesi oldu. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Tartışmak benim yapımda yoktur. Ne tartıştım ne de gerilim yaşadım. Şeyma bana orada heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyordu. Kavga etmedik, tartışmadık. Gayet güzel bir sohbet ettik. Zaten 5 dakika görüştük hepsi bu. Şeyma ile hiçbir problemimi yok, kendisi çocuğumun annesidir. Onun her zaman mutlu olmasını isterim" dedi.

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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