Acun Ilıcalı kızlarını topladı

Şimdiye kadar üç evlilik yapan Acun Ilıcalı’nın bu evliliklerden dört kızı bulunuyor. Kızlarının üzerine titreyen ve sosyal medya hesabından zaman zaman kızlarıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan Acun Ilıcalı geride bıraktığımız gün yine benzer bir paylaşıma imza attı. Kızlarıyla birlikte gecikmiş doğum gününü kutlayan Ilıcalı bu sırada çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Acun’un bu kareleri kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni aldı.

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