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Acun Ilıcalı'nın eski karısı Zeynep Yılmaz kızlarıyla poz verdi! "Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

25.04.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı ile eski eşi Zeynep Yılmaz kızlarıyla bayram pozunu paylaştı. Zeynep Yılmaz'ın bikini benzeri üstü dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın eski karısına "Kızların senden kapalı" yorumları yağınca Yılmaz bu yorumlara da sessiz kalmadı.

Acun Ilıcalı'nın eski karısı Zeynep Yılmaz kızlarıyla poz verdi! "Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

Acun Ilıcalı ile eski eşi Zeynep Yılmaz sosyal medyada günlük yaşantısına dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 13 yıllık evliliğini 2016 yılında sonlandıran Yılmaz'ın kızları da kendisiyle yaşıyor.

Leyla ve Yasemin adındaki iki kızı olan Zeynep Yılmaz son olarak kızlarıyla bayram pozunu paylaştı.

Zeynep Yılmaz'ın paylaşımında iddialı tarzı gözlerden kaçmadı ve fotoğrafa bu konuda yorumlar da geldi.

Ekran Alıntısı

Bir takipçi de genç kadına "Kızların senden daha kapalı giiynmiş" diyerek dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın eski eşi ise bu yorumdan rahatsız oldu.

Ekran Alıntısı

YORUMA YANIT GECİKMEDİ

Zeynep Yılmaz bu yoruma "Ne enteresan yorumlar ama olsun siz öyle düşünün öyle olmasa da bir resimden yorumlar yapın. Ben iki kızımla geçirdiğim bayram tatilinden masumca bir resim paylaşayım siz de yazın aklınızdan geçeni. Kötü düşünün kötü görün kötü yazın ama ben iki kızımlar mutlu pozumdayım" yanıtını verdi.

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Acun Ilıcalı Zeynep Yılmaz

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