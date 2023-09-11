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Acun Ilıcalı'nın Ogeday hakkındaki açıklaması tepki topladı! Nisa'nın hayranları isyan etti

11.09.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2024 yarışmacıları birer birer açıklanmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı Ogeday Girişken’in de yeni sezonda yarışacağını açıkladı. Ilıcalı’nın paylaşımında “Yarışmalara konsantre bir Ogeday” ibaresini kullanması dikkat çekti. Nisa Bölükbaşı’nın hayranları tepki gösterdi.

Yayınlandığı her sezon büyük ilgi gören Survivor All Star kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon için geri sayım heyecanı sürerken Acun Ilıcalı kadroda yer alacak isimleri açıklamaya başladı.

Ilıcalı "Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok." açıklamasını yaptı.

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Acun Ilıcalı'nın açıklamasında "Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok" cümlesi dikkat çekti. En son yarıştığı sezonda Nisa Bölükbaşı ile sevgilisi olan Ogeday hakkında sosyal medyada yorum yağdı.

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Sosyal medyada "2022'de Ogeday'ın konsantre olmadığı tek konu Nisa'ydı.", "Bir şey demeyeyim dedim ama olmadı. Zaten konsantreydi hiçbir şey de umrunda değildi", "Nisa gelirse bu yıl da sana prim yok", "Acun Nisa'ya atıf yapmış" yorumları yapıldı.

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