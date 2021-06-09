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  4. Acun Ilıcalı’nın torunu minik Begüm büyüdü! İşte son hali

Acun Ilıcalı’nın torunu minik Begüm büyüdü! İşte son hali

09.06.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın büyük kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini kucağına almıştı. Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm önümüzdeki ay ilk yaşını kutlayacak.

Acun Ilıcalı’nın torunu minik Begüm büyüdü! İşte son hali

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm büyüdü. Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Begüm adını verdiği bebeğini dünyaya getirmişti.

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Snob Magazin'de yer alan habere göre; Eşi Efe Ceyhun ile gözlerden uzak bir yaşam süren Banu Ilıcalı, kızı ve eşiyle yeni pozlar verdi.

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4 kızı olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 51 yaşında dedelik sevinci yaşamıştı.

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BANU ILICALI'NIN EŞİ EFE CEYHUN NE İŞ YAPIYOR?

Efe Ceyhun, uzun yıllar Türk Telekom şirketinde dijital pazarlama uzmanı olarak çalıştı. Ceyhun, Eylül 2018'de 'Game Theory' adlı şirketini kurduğunu ilan etti. Efe Ceyhun ve Banu Ilıcalı, üniversitede tanıştılar. Aşklarını ise evlilikle taçlandırdılar. Çiftin, Begüm adını verdikleri kızları Temmuz 2020'de dünyaya geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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Kaç kadından kaç çocuğu var aynen sakat ibo gibi.para varsa kadında vardır

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