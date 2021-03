Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı neden sildi?

Spor geçmişiyle de adından söz ettiren Bölükbaşı, henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken kayak yapmaya başlayan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Nisa BölükbaşıPrag'taki tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. Daha sonra voleybola başlayan genç isim, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde takımıyla ikincilik elde etti.

Survivor sonrası kendisini magazin dünyasının içinde bulan Bölükbaşı, aynı yarışma programında tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başladı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

21 Ocak 1991 tarihinde İzmir’de doğan Barış Murat Yağcı, 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlendi. Yarışmada büyük bir hayran kitlesine kavuşan isim ikinci oldu. Kendisi gibi oyuncu Birce Akalay’ın kuzeni olan Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. İkinci üniversite olarak ise Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü’nü seçti.

Küçüklüğünden itibaren basketbol oynayan Barış Murat Yağcı, Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı. Ancak, sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Barış Murat Yağcı bir dönem modellik yaptı. Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedildi.