Survivor 2020 yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı uzun süredir ilişkileri ile gündeme geliyor. Survivor yarışmasının hemen ardından ilişkileri ile konuşulmaya başlayan ikili başlarda bu durumu gizli tutsa da sonrasında aşklarını ilan etmişti. Acun Ilıcalı'nın Survivor 2020'de ikinci olan Barış Murat Yağcı ve yarışmanın popüler isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı'yı Instagram'da takip etmeyi bıraktığı konuşuluyor. Peki, Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı neden sildi? İşte, detaylar... ACUN ILICALI, BARIŞ MURAT YAĞCI VE NİSA BÖLÜKBAŞI'YI NEDEN TAKİPTEN ÇIKTI? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bir süredir ilişkileri ile gündeme gelen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'yı Instagram'dan takipten çıkardığı konuşuluyor. Ancak, Ilıcalı bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan, popüler çift de bu konuda herhangi bir açıklamaya yer vermedi. NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ve Tv8'de yayımlanan Survivor yarışma programıyla ün kazanmıştır. Survivor'daki başarılı performansı ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri çeken Nisa Bölükbaşı 2 Temmuz 1998 tarihinde Avrupa ülkesi olan Çekya'nın (Çek Cumhuriyeti) başkenti Prag'da dünyaya geldi.

Spor geçmişiyle de adından söz ettiren Bölükbaşı, henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken kayak yapmaya başlayan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Nisa BölükbaşıPrag'taki tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. Daha sonra voleybola başlayan genç isim, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde takımıyla ikincilik elde etti. Survivor sonrası kendisini magazin dünyasının içinde bulan Bölükbaşı, aynı yarışma programında tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başladı. BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir’de doğan Barış Murat Yağcı, 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlendi. Yarışmada büyük bir hayran kitlesine kavuşan isim ikinci oldu. Kendisi gibi oyuncu Birce Akalay’ın kuzeni olan Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. İkinci üniversite olarak ise Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü’nü seçti. Küçüklüğünden itibaren basketbol oynayan Barış Murat Yağcı, Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı. Ancak, sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Barış Murat Yağcı bir dönem modellik yaptı. Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedildi.

İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanan Kocamın Ailesi dizisinde canlandırdığı Akın karakteriyle yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. Barış Murat Yağcı, 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. Yağcı, daha sonra 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini oynadı. Survivor 2020 programının hemen ardından yarışmada tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başladı. ACUN ILICALI KİMDİR? Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Babası müteahit annesi de üniversite eğitimi almış bir müdür olan Ilıcalı'nın, Ömer Ilıcalı adında bir de abisi vardır. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı, üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti. Acun Ilıcalı her röportajında kendilerini çok sevdiğini dile getirdiği babaanne ve dedesini trafik kazasında kaybetti.

Acun Ilıcalı, 19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti Ilıcalı, wşinden boşandıktan sonra 1994 yılında motoru ile Bağdat Caddesi’nde büyük bir kaza geçirdi. Kazada arkasında oturan yakın arkadaşı hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı ‘nın ise sol kolu kırıldı ve 36 dikişli bir ameliyatın ardından koluna platin takıldı. Acun Ilıcalı, 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı. Lisans eğitiminin ardından tekrar girdiği üniversite sınavlarında İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmasına rağmen bölümü okumaktan vazgeçti. Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun, futbol bilgisiyle onu etkileyince, denenmek üzere işe alındı. Acun Ilıcalı koyu bir Fenerbahçeli olmasına rağmen Beşiktaş muhabiri oldu. Beşiktaş muhabiriyken futbolcularla samimi olup özel röportajlar yapmayı başarınca yıldızı bir anda parladı ve daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.

Acun Ilıcalı, Televole furyasında Şansal Büyüka'nın gözde elemanı haline geldi. Ilıcalı daha sonra Televole'nin spor magazin olduğu yıllarda bu program içerisinde kendine ait bir bölüm sunmaya ve bu bölüm dâhilinde dünyayı dolaşmaya başladı. Ardından bu bölümü, 2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti. En çok izlenen gezi programı oldu ve bu serüveni ile 105 ülke gezdi. Acun Ilıcalı, Dokun Bana ve Biri Bizi Gözetliyor programlarının kadrosunda yer alıp yardımcı sunuculuk yaptı. 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kuran Ilıcalı, Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu. Uğur Dündar'ın sunmuş olduğu Yoksa Rüya mı ve Behzat Uygur'un sunmuş olduğu Söyle Söyleyebilirsen programlarının yapımları da Acun Ilıcalı tarafından gerçekleştirilmiştir. Ilıcalı aynı zamanda O Ses Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmalarının da yapımını ve sunuculuğunu yapmıştır. Acun Ilıcalı, 2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.