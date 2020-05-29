Acun Ilıcalı: Nusret'in hayatı filme ve kitaba konu olabilir

Acun Ilıcalı, Mehmet'in Gezegeni'nin konuğu oldu. Nusret Gökçe de canlı yayına katılarak Ilıcalı ve Gezegen Mehmet'ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Nusret Gökçe, "Acun abi Türkiye'nin bir değeri. O da sıfırdan başlamış dünya rekorları kıran Acun abimiz var" dedi.

Ilıcalı ise Nusret'in hayatında çok önemli bir yeri olduğunu Nusret'in şu anki başarısının tesadüf olmadığını dişi ve tırnağı ile buralara geldiğini söyledi. Nusret'in hayatının bir kitaba ve filme konu olabileceğini belirten Acun Ilıcalı, Erzurum yemeklerini ve Nusret'in yaptığı etleri çok özlediğini de sözlerine ekledi.



