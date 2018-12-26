MAGAZİN

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı görüntülerini paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.12.2018 09:34 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı yeni yıla girmeye sayılı günler kala sürpriz isimlerin olduğun programın çekimlerinden paylaşım yaptı. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı'nda hangi ünlüler sahne alacak?

TV8'in yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Acun Ilıcalı herkesin heyecanla beklediği O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerini paylaştı.

Ilıcalı'nın paylaşımı heyecan yarattı. Demet Özdemir ve Can Yaman, tv8'in yılbaşı çekimlerinde düet yaparken, Hadise ise Kızım dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız ile düet yaptı.

ıoı

Geceye Enis Arıkan ise dans şovuyla damga vuracak gibi.

ieie

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda hangi ünlüler sahne alacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda her sene olduğu gibi bu yıl da ünlü isimler performans sergileyecek. Çekimleri yapılan ve Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un başrolleri Can Yaman ile Demet Özdemir'in damga vurduğu O Ses Türkiye'de sahne alacak diğer isimler de belli oldu. İşte o isimler: Bensu Soral, Enis Arıkan, İrem Helvacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Aytaç Şaşmaz, MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu...


Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Merve Sanay'dan iç çamaşırlı paylaşım!Merve Sanay'dan iç çamaşırlı paylaşım!
Gülben Ergen anaokulu açtı!Gülben Ergen anaokulu açtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Yılbaşı o ses türkiye yılbaşı özel O Ses Türkiye beyaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir ve Can Yaman

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ağzını bozdu: Acun izin versin...

Ağzını bozdu: Acun izin versin...

Acun bana çıkaralım istersen, der...

Acun bana çıkaralım istersen, der...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile olan Pelin Akil domuz gribine yakalandı

Hayranlarını korkuttu! Domuz gribi...

Kim Kardashian'ın Noel'i böyle olur! Kar yağdırdı

Kim için bir ilk! Yok böyle Noel partisi

Seda Akgül'den itiraflar: Hiç hamile kalmadım

İtiraf etti, içini döktü: Hiç hamile kalmadım

Yaşar İpek Seren Serengil'i dövdü mü? Seren Serengil'den açıklama

Şoke eden iddia! "Yaşar'dan dayak yedi polisi aradı"

Merve Sanay'dan iç çamaşırlı paylaşım!

Merve Sanay'dan iç çamaşırlı paylaşım!

Gülben Ergen anaokulu açtı!

Gülben Ergen anaokulu açtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.