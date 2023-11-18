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Acun Ilıcalı, Süper Lig ekibini mi satın alıyor? Yaptığı açıklama herkesi heyecanlandırdı

18.11.2023 09:27 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı, İrlanda ekiplerinden Shelbourne'e yaptığı yatırımları sonlandırma kararı aldığını açıklamıştı. Bu kararın ardından başka bir yatırım yapıp yapmayacağı merak konusu olan Ilıcalı, Türkiye'den Kasımpaşa tesislerini gezmesi dedikoduları arttırdı.

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Türkiye Ekonomik Forumu'nda GCC ve Türkiye'de Spor Sektörü ve Ekonomi panelinin "Futbola Doğrudan Yabancı Yatırım" oturumunda açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamadan günler sonra Kasımpaşa tesislerini gezen Acun Ilıcalı sosyal medyada dedikodulu arttırdı.

"HAYRAN OLUNMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

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Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa tesislerini ve sevgili Fatih Saraç'ı ziyaret etme amacım, futbola yatırım yaparken tesisleşme adına örnek almamız gereken bir kompleks olması. Açıkçası hayran olunmaması mümkün olmayan olağan üstü bir tesis, bu büyük vizyonundan dolayı Turgay Ciner'i kutluyorum." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası Acun Ilıcalı'nın Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacak iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

"TÜRKİYE'DE BİR YATIRIMA DOĞRUDAN HAYIR DİYEMEM"

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Futbol yatırımını bir proje olarak yurt dışında değerlendirdiğini belirten Acun Ilıcalı, "Türkiye'de Fenerbahçe taraftayım ve futbolun oldukça içindeyim. Yaptığım yatırımlar şu an için yurt dışında. Türkiye'de bir yatırıma doğrudan hayır diyemem ama şu an için Türkiye'de bu yatırımı çok parlak göremiyorum. Finansal tarafta pozitif bir durum görünmüyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda birçok çalışma yapıyor. Türkiye'de futbol ekonomisini hak ettiği yere getirmemiz lazım. Türkiye'de yetenek keşfi açısından çok önemli avantajlar olduğunu düşünüyorum. Son 5 yılda ciddi sayıda Türk futbolcusu yurt dışına gitti. Türkiye'de futbolcu ihracatının potansiyeli çok yüksek. Türkiye'de futbola yatırım yapacak yabancılar için ciddi fırsat var. Bu alanda doğru adres olarak konumlanıyoruz. Eskiden bu sayı bir ikiyken şu an yurt dışında oynayan 50'ye yakın oyuncumuz var." açıklamasını yapmıştı.

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