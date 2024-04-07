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Acun Ilıcalı, Survivor’da büyük ödülü açıkladı! Arda Güler isteği dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.04.2024 07:18
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Survivor All Star'da Acun Ilıcalı büyük ödülü açıkladı yarışmacılar mest oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni oyunda kazanan takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Madrid'de oynanacak Real Madrid - Manchester City maçına götüreceğini açıklayınca yarışmacıları çok heyecanlandı.

Acun Ilıcalı, Survivor’da büyük ödülü açıkladı! Arda Güler isteği dikkat çekti

Survivor All Star'da heyecan dolu günler yaşanırken Acun Ilıcalı yarışmacılara öyle bir ödül açıkladı ki... Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni oyunda kazanan takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Madrid'de oynanacak Real Madrid - Manchester City maçına götüreceklerini açıkladı.

"Arda Gülerli Real Madrid rakibi de Manchester City" diyen Acun Ilıcalı'nın sözlerine duyan yarışmacılar şoke olarak "İnanamıyorum, şaka mı?" dedi.

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Ilıcalı devamında ise "UEFA'daki hatırımızı kullanarak elde ettiğimiz çok güzel bir yerden kazanan takım seyretme şansına sahip olacak" dedi.

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Yarışmacılar şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemezken Hilmi Cem ve Yasin vizelerinin olmadığını söyledi. Acun Ilıcalı bu isimlere ise lüks otelde konaklama ve yarışma sonrası seyahat sözü verdi.

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ARDA GÜLER DETAYI

Hakan konuşmasında "Acun abi eğer gidersek bizi Arda Güler'le buluşturma tanıştırma şansın olur mu?" dedi.

Ilıcalı ise "Arda ile zaman zaman konuşuyoruz kendisi ülke futbolunun göz bebeği rica ederiz o da kırmaz diye düşünüyorum" dedi.

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Acun Ilıcalı Arda Güler söyledi
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