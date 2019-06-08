Acun Ilıcalı ve Demet Akalın arasındaki buzlar eridi

Bir süredir Acun Ilıcalı ve Demet Akalın'ın küs olduğu iddia ediliyordu. Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin düğününe katılan iki ünlü ismin arasındaki buzlar düğünde eridi.

Birlikte poz veren Acun Ilıcalı ve Demet Akalın adeta düşman çatlattı. Akalın pozu Ilıcalı'yı da etiketleyeretk "Büyük patron" notuyla paylaştı.

Ayrıca bir süre önce barışan Alişan ve Demet Akalın düğünde de oldukça yakındı. Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt'un Alişan'a kırgın olduğu biliniyordu. Akalın sevgilisiyle yakın arkadaşını da düğün de barıştırarak sosyal medyada gündem oldu.

Dün akşam katıldıkları düğünde bir araya gelen ünlü isimler birbirleriyle adeta düşman çatlattı. Bir süredir araları Akalın’ın kardeşi nedeniyle bozuk olan Acun Ilıcalı ve Demet Akalın aradaki buzları eritti. Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın ile barışan Alişan ile bu kez düğünde Okan Kurt ile barıştı.

