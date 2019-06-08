MAGAZİN

Acun Ilıcalı ve Demet Akalın arasındaki buzlar eridi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2019 12:43 | Son Güncelleme

Bir süredir araları Demet Akalın’ın kardeşi nedeniyle bozuk olan; Acun Ilıcalı ve Demet Akalın arasındaki buzlar düğünde eridi.

Acun Ilıcalı ve Demet Akalın arasındaki buzlar eridi

Bir süredir Acun Ilıcalı ve Demet Akalın'ın küs olduğu iddia ediliyordu. Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin düğününe katılan iki ünlü ismin arasındaki buzlar düğünde eridi.

Birlikte poz veren Acun Ilıcalı ve Demet Akalın adeta düşman çatlattı. Akalın pozu Ilıcalı'yı da etiketleyeretk "Büyük patron" notuyla paylaştı.

Ayrıca bir süre önce barışan Alişan ve Demet Akalın düğünde de oldukça yakındı. Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt'un Alişan'a kırgın olduğu biliniyordu. Akalın sevgilisiyle yakın arkadaşını da düğün de barıştırarak sosyal medyada gündem oldu.

Capture

Dün akşam katıldıkları düğünde bir araya gelen ünlü isimler birbirleriyle adeta düşman çatlattı. Bir süredir araları Akalın’ın kardeşi nedeniyle bozuk olan Acun Ilıcalı ve Demet Akalın aradaki buzları eritti. Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın ile barışan Alişan ile bu kez düğünde Okan Kurt ile barıştı.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Makyajsız teşekkür pozu!Makyajsız teşekkür pozu!
Aşk tatili bitti! Görüntülenmemek için...Aşk tatili bitti! Görüntülenmemek için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı ve Demet Akalın Acun Ilıcalı demet akalın

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Evlenecekleri konuşuluyordu! Murat Boz kesenin ağzını açtı

Evlenecekleri konuşuluyordu! Murat Boz kesenin ağzını açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin'den makyajsız poz

Makyajsız teşekkür pozu!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın aşk tatili bitti!

Aşk tatili bitti! Görüntülenmemek için...

Kim Kardashian sordu takipçilerinin yanıtı olay oldu

Kim'e takipçilerinden şaşırtan yanıt! Sorduğuna pişman oldu

Arzum Onan: Oğlumuz babasının yolunda...

Oğulları boylarına geldi! "Oğlumuz babasının yolunda..."

Bahar Candan Aquapark’ta konser verdi

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Seda Sayan'ın transparanına Oktay Kaynarca'dan uyarı

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.