MAGAZİN

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Bebek'te mekan açmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı ile beraber mekanına gece baskını yaptı. Subaşı ve Ilıcalı tadilatı teftiş etti

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, önceki gece Bebek’teydi.

Subaşı’nın açacağı restorandaki tadilat işlerini kontrole giden çift, uzun süre içeride kaldı, çalışanlardan detaylı bilgi aldı.

Çift, teftişin ardından Ilıcalı’nın kullandığı motosikletle evlerinin yolunu tuttu. Çıkışta motor üzerinde objektiflere poz veren ikili, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

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Dekorasyon ve tasarım için çalışmalar yapan Şeyma Subaşı Ilıcalı, sağlıklı yiyecekler hazırlayıp, satacaklarını her fırsatta dile getiriyor!

Acun Ilıcalı’nın 60 bin TL kirası olan mekana, bir yıllık peşin ödeme yaptığı öğrenildi.


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