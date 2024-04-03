Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye sert çıktı, yine ceza verdi! Yunus Emre'nin eşi patladı

Yunus Emre yine ceza aldı, bu sefer sebebi ise küfürdü. Küfür sebebiyle 2 ödülden men cezası veren Ilıcalı, Yunus Emre'ye sert çıktı. "Cezan bitmeden yeni ceza veriyoruz. Bu nasıl iş anlamadım?" diyen Ilıcalı yarışmacının sözleri ve tavırları yüzünden deliye döndü.

Öfkelenen Acun Ilıcalı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Biz aylardır bu davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? Sana söyleyeyim ben, sağlıklı davranmıyorsun. Seda'nın isyanı sonrası neler dediğini hatırlıyor musun? Biz maalesef hepsini duyduk" dedi.

Bir süre önce eşinin pozunu silen ve sosyal medyada eşinin adını da kaldıran Beria Özden ise yaşananlara isyan etti.

"KALBİMİZ SENİNLE..."

Bebeğini kaybettiğini açıklayarak geçtiğimiz haftalara damga vuran Beria Özden şu ifadeleri kullandı:

"Yunus Emre dikişleri olduğu halde 4/4 yaptı, 21 ödül cezası aldı, üstüne de ağır tahrik var herkes küfür ediyor istatistik denen şartsız rekabetçiler nereden vuracağını iyi biliyor, oyunlara gelmemesi, kendine odaklanması ve herkese inat başarmasını diliyorum kalbimiz seninle."







