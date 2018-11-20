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Acun Ilıcalı Zuhal Topal’a tazminat davası açıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 09:17 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ve Zuhal Topal arasında format gerilimi sürüyor. Acun Ilıcalı kararını verdi! Kızgın olduğu Zuhal Topal'a ağır bir tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı Zuhal Topal’a tazminat davası açıyor!

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Fox TV’de yayınlanan "Zuhal Topal’la Sofrada" programının TV8'de yayınlanan Yemekteyiz’in taklidi olduğu belirterek, format sahibi şirketin dava açmaya hazırlandığını söylemişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ilıcalı şunları yazmıştı:

Üzülerek söylemek isterim ki, Fox TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada, Yemekteyiz’in açıkça taklididir. Dünyanın en büyük format şirketlerinden ITV de ülkemizde yaşanan bu olaya anlam veremeyerek, bu emek ve fikir hırsızlığına dava açmaya hazırlanıyor..

Fox Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner’in bu yanlışlığa acil son vermesini bekliyoruz. Formatçıların emeğinin karşılığını ödeyen yapımcı ve kanalları da bu haksızlığa karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz."

'BAL GİBİ DE AYNI'

Tüm bu gelişmelerden sonra bugün Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu köşesinde Acun Ilıcalı'nın Zuhal Topal'a ağır bir tazminat davası açmaya hazırlandığını iddia etti. İddiaya göre Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Zuhal Topal’ın yaptığı ancak bizde olur. Aynı değil format diyorlar, nesi aynı değil, bal gibi de aynı işte. Maddi zararımızın karşılanmasını da talep edeceğiz" demiş...

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Ilıcalı ve Topal Acun Ilıcalı Zuhal Topal'la Sofrada kaynana

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