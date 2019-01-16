MAGAZİN

Acun'la görüntülenen Itır Esen'in projesi ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız günlerde Acun Ilıcalı ile görüntülenen Itır Esen bir anda magazin gündemine oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu.

Itır Esen bu görüntü sonrasında bir açıklamada bulunmuş ve kanal sahibi Acun Ilıcalı ile yeni başlayacak olan Survivor Türkiye- Yunanistan ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve yakında internet üzerinden bir program sunmaya başlayacağını açıklamıştı.

Itır’ın Survivor projesi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu internet sitesi üzerinden yapılan paylaşım ile duyuruldu. Laura adlı partneriyle birlikte internet üzerinden Survivor programını sunacak olan Itır’ın programı; ‘Survivor Türkiye-Yunanistan’da mücadele edecek Yunan yarışmacılar, ilk röportajlarıyla çok yakında karşınızda!’ anonsuyla tanıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı survivor yunanistan türkiye

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