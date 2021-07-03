Ada Masalı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ada Masalı'nda Haziran ve Poyraz'ın ortaklığı bitiyor

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'ndan yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın yeni bölümü 6 Temmuz Salı akşamı ekrana gelecek.

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haziran ve Poyraz'ın ortaklıklarının sona erdiği ve Haziran'ın adayı terk edeceği haberi adaya bomba gibi düşüyor. İdil, bu durumdan çok mutlu olurken adada herkes Haziran'a ne kadar alıştığının farkına varıyor.

Poyraz ise bunu inkar ediyor. Haziran gitmek konusunda ikilemde kalırken Poyraz Haziran'ın kalması için sebebi olmadığına kendisini inandırıyor. Haziran'ın adadan ayrılıp ayrılmayacağı ve Poyraz'ın bu duruma tepkisiz kalıp kalmayacağı ise şimdilik gizemini koruyor.

Öte yandan Biricik (Özge Demirtel), ailesinin adaya kardeşini göndermesiyle yıkılırken Melisa (Merve Nur Bengi) bu duruma anlam veremiyor.



Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un paylaştığı 'Ada Masalı'nın oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener buluşuyor. Ali Bilgin yönetmenliğindeki dizinin senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleminden çıkıyor.

'Ada Masalı' her salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de.

