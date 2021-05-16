Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu! Ada Masalı hangi kanalda yayınlanacak?

Star TV'de yaz aylarında ekranda olacak Ada Masalı isimli romantik komedi dizisinin çekimleri başlıyor.



Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’u buluşturan ‘Ada Masalı’nın oyuncuları çekimler başlamadan önce okuma provasında bir araya geldi. Romantik hikayesiyle ‘Ada Masalı’, bu yaz çok konuşulacak yapımlar arasında.

Son dönemin beğenilen, başarılı oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli isimler yer alıyor.

Ada Masalı, yakında Star'da izleyiciyle buluşacak.



