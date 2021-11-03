Ada Masalı diziyle ilgili flaş değişiklik! Yayın akışından kaldırıldı!

Ekranların iddialı dizisi olan Ada Masalı yayınlandığı günün yayın akışından Star TV tarafından kaldırıdlı. Dizinin hayranları ise, Ada Masalı neden yayınlanmadı diye aramalarda bulunuyor. Diziyle ilgili köklü bir değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi başarılı oyuncuların başrol aldığı Ada Masalı dizisinde değişiklik yapıldı. Star TV ekranlarında yayınlanan diziyle ilgili hayranları da büyük bir şok yaşadı.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

ADA Masalı dizisinin sadece yayın tarihi değişti. Star TV’de Salı akşamları yayınlanan Ada Masalı dizisi artık Çarşamba akşamları yayınlanacağı kararı alındı.

Ada Masalı dizsinin yerine ise Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın rol aldığı Sana Söz dizisi yayınlanacak.

