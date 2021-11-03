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Ada Masalı diziyle ilgili flaş değişiklik! Yayın akışından kaldırıldı!

03.11.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ada Masalı dizisiyle ilgili hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Dizi yayınlandığı günün yayın akışından kaldırıldı. Hayranlarının büyük bir üzüntü yaşadığı diziyle ilgili flaş bir değişiklik olduğu ortaya çıktı.

Ada Masalı diziyle ilgili flaş değişiklik! Yayın akışından kaldırıldı!

Ekranların iddialı dizisi olan Ada Masalı yayınlandığı günün yayın akışından Star TV tarafından kaldırıdlı. Dizinin hayranları ise, Ada Masalı neden yayınlanmadı diye aramalarda bulunuyor. Diziyle ilgili köklü bir değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi başarılı oyuncuların başrol aldığı Ada Masalı dizisinde değişiklik yapıldı. Star TV ekranlarında yayınlanan diziyle ilgili hayranları da büyük bir şok yaşadı.

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YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

ADA Masalı dizisinin sadece yayın tarihi değişti. Star TV’de Salı akşamları yayınlanan Ada Masalı dizisi artık Çarşamba akşamları yayınlanacağı kararı alındı.

Ada Masalı dizsinin yerine ise Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın rol aldığı Sana Söz dizisi yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ada Masalı dizisi
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