Ada Masalı Selma kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

Star TV’nin yeni yaz dizisi Ada Masalı’nda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’a eşlik eden Nihan Büyükağaç, daha önce birçok dizide rol aldı. Son olarak “Seni Çok Bekledim” dizisinde Sibel karakteri ile sevenleriyle buluşan Büyükağaç, bu sefer de bir yaz dizisi ile ekranlara geliyor. Ada Masalı dizisinin Selma karakteri Nihan Büyükağaç kimdir?