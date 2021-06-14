Ada Masalı Selma kimdir? Nihan Büyükağaç kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

Star TV’nin yeni yaz dizisi Ada Masalı’nda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’a eşlik eden Nihan Büyükağaç, daha önce birçok dizide rol aldı. Son olarak “Seni Çok Bekledim” dizisinde Sibel karakteri ile sevenleriyle buluşan Büyükağaç, bu sefer de bir yaz dizisi ile ekranlara geliyor. Ada Masalı dizisinin Selma karakteri Nihan Büyükağaç kimdir?
Nihan Büyükağaç Kimdir?
Nihan Büyükağaç, 28 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Nihan Büyükağaç, 28 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
İlk ekran deneyimini 2005 yılında Beşinci Boyut dizisinde figüran olarak yaşayan Nihan Büyükağaç, ilk rolünü ise 2006 yılında Fırtına dizisiyle aldı.
Nihan Büyükağaç; Sınıf, Derdest, Ayrılık, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Sevdaluk, Canevim, Gönül İşleri, Gecenin Kraliçesi gibi dizilerde de rol aldı.
2021 yılında senaryosunu Özcan Deniz'in yazdığı Seni Çok Bekledim dizisinde Sibel karakterine hayat verdi.
Nihan Büyükağaç, Murat Yıldırım ile evlidir ve bir çocuk annesidir.
Günümüzde Star TV’de ekranlara gelen yeni yaz dizisi Ada Masalı’nda Selma karakterine hayat vermektedir.
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