Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl’in fotoğrafı olay olmuştu! Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in İtalya tatilinden paylaştığı fotoğraf ülkede muhalefetin ve birçok kişinin tepkisini çekti. Çünkü Norveç yasalarına göre kıyıdan belirli bir uzaklıkta olan kişilerin sörf tahtası üzerinde can yeleği giymesi zorunluluğu bulunuyor. Norveç’in en genç bakanı olan Emilie Enger Mehl’in can yeleği olmadan bir kürekle sörf tahtasında poz vererek durmasıyla Norveç yasalarını çiğnedi belirtildi.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Eleştiriler üzerine ülkedeki Dagbladet gazetesine konuşarak, ''Fotoğraf, arkadaşlarımla birlikte tatil yaptığım ve iyi vakit geçirdiğim İtalya'da çekildi. Nerede olursam olayım yasalara ve talimatlara uyarım. Herkesin güzel ve güvenli bir yaz geçirmesini diliyorum; hem karada hem de suda'' ifadelerini kullandı.

Bakanın bikinili pozunu ilk yayınlayan Hamar Arbeiderblad’ın editörü Katrine Strom da, “Amacımız bu fotoğraftan siyasi skandal yaratmak değildi. Amacımız çok az insanın bildiği bir yasaya dikkat çekmekti” dedi.

AYNI POZU VERİNCE TARTIŞMA ALEVLENDİ

Mehl’in pozuna tepkilerin ağır olduğunu ve durumun büyütüldüğünü ifade eden kişiler, bakanın fotoğrafından bir hafta sonra Subjekt isimli medya kuruluşunun editörü Danby Choi’nin benzer bir fotoğrafını yayınladığında eleştiri almadığını belirtti. Instagram fenomenleri Nora Haukland ve Sophie Isachsen ile bir teknede can yeleksiz poz vermesi dikkatleri çekti. Norveç basınında bu durum, “Bakanın pozu tepki çekti ama bu fotoğraf çekmedi. Belki de bikini tercihini beğenmişlerdir” şeklind esprili bir dille yorumlandı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gazeteci Danby Choi, “Biz yasaları çiğnemiş olabiliriz. Fakat bunu yaparken gerçekten yasak olduğunu bilmiyorduk ve aklımıza dahi gelmedi” dedi.



