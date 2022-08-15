Rock festivalindeki tarzıyla çok konuşulmuştu! Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni fotoğrafı gündem oldu

Rock ve metal müziğe düşkünlüğüyle bilinen Finlandiya lideri Sanna Marin, festivallere katılmaktan da geri durmuyor. Marin, 34 yaşında göreve gelerek Finlandiya tarihinde bir ilke imza atmış, ülkenin en genç başbakanı olmuştu. Siyasi liderliğinin yanı sıra gündelik yaşamdaki ilgi alanları ve alışılmadık giyim tarzıyla da sık sık gündeme gelen Marin, bu kez de Flow Festival'deki fotoğraf karesiyle gündemde.

YENİ FOTOĞRAFIYLA DA GÜNDEM OLDU

Ruisrock adlı rock festivalinde deri ceket, kot şort ve botlarıyla verdiği pozun ardından Marin bu kez de Helsinki'de düzenlenen müzik etkinliği Flow Festival'deki tarzıyla ilgi odağı oldu.

Yazar Tom Moylan, Marin'in festivalde çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Marin, fotoğrafta yanında fotoğrafçı Janita Autio ile poz verdi.

ELBİSESİNİN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Marin'in fotoğrafta giydiği kıyafet de büyük ses getirdi. Merak konusu olan kıyafetin internet kullanıcıları tarafından bulunduğu ve fiyatının 8 Euro olduğu ileri sürüldü.

