Adamın foyasını kamera görüntüleri ortaya çıkardı

Çin'de sokakta yürürken bir köpeğe yaklaşan adam, köpek tarafından ısırıldığını söyleyerek sahibine seslendi. Sahibi yanında yürüyen evcil köpek tarafından ısırıldığını belirten adam köpek sahibine bir yara gösterdi ve ısırıldığını açıkladı. Durumu anlamaya çalışan köpeğin sahibi soluğu poliste aldı.

ADAMIN YALANI GÖRÜNTÜLERLE ORTAYA ÇIKTI

Polisin incelediği kamera görüntülerinde ise adamın yalanı ortaya çıktı. Köpeğin hiçbir hamlesi olmadığı halde kendisini ısırdığı konusunda yalan söylediği anlaşıldı. Bunun nedeni ise köpeğin sahibinden tedavi masrafı adı altında para alabilmek içindi. Isırıldığını iddia eden adamın daha önceden yara hazırladığı ve yürüyüş sırasında da evcil köpeği kızdırmak için defalarca saldırdığı belirlendi.

