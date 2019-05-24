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Adamın foyasını kamera görüntüleri ortaya çıkardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2019 08:12 | Son Güncelleme

Çin'de bir adam yürüyüş sırasında köpek tarafından ısırıldığını iddia etti. Evcil köpeğin kendisini ısırdığını söyleyen adam, köpeğin sahibinden tedavi masraflarını talep etti.

Çin'de sokakta yürürken bir köpeğe yaklaşan adam, köpek tarafından ısırıldığını söyleyerek sahibine seslendi. Sahibi yanında yürüyen evcil köpek tarafından ısırıldığını belirten adam köpek sahibine bir yara gösterdi ve ısırıldığını açıkladı. Durumu anlamaya çalışan köpeğin sahibi soluğu poliste aldı.

ADAMIN YALANI GÖRÜNTÜLERLE ORTAYA ÇIKTI

Polisin incelediği kamera görüntülerinde ise adamın yalanı ortaya çıktı. Köpeğin hiçbir hamlesi olmadığı halde kendisini ısırdığı konusunda yalan söylediği anlaşıldı. Bunun nedeni ise köpeğin sahibinden tedavi masrafı adı altında para alabilmek içindi. Isırıldığını iddia eden adamın daha önceden yara hazırladığı ve yürüyüş sırasında da evcil köpeği kızdırmak için defalarca saldırdığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
çin köpek tedavi masraf yalan

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