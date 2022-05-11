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  4. Adana'da iğrenç iddia! Doktor hastalarıyla cinsel ilişkiye girdi

Adana'da iğrenç iddia! Doktor hastalarıyla cinsel ilişkiye girdi

11.05.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir doktor hakkında ortaya atılan iddia açığa alınmasına neden oldu. Doktorun hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği, üstelik suçüstü yakalandığı öne sürüldü. Mesai arkadaşları doktor İ. H. S.'den (53) şikayetçi olurken eşi de boşanma davası açtı.

Adana'da iğrenç iddia! Doktor hastalarıyla cinsel ilişkiye girdi

Doktor İ. H. S.'nin ilişkiye girdiği iddia edilen kadınlardan biri olayı doğruladı. Bazı hastalar da İ. H. S. tarafından cinsel tacize uğradıklarını hastane personeline anlattı. Bunun üzerine İ. H. S. Adana Valiliği tarafından açığa alındı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi’ne gelen bazı hastalar Dr. İ.H.S. (53) tarafından elle ve sözle taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı. Bunun üzerine hemşire ve doktorlar İ.H.S. ile görüşüp uyardı. Ancak buna rağmen İ.H.S.’nin sözle ve elle tacize devam ettiği hatta 4 hastası ile aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü. Doktor ve hemşireler bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği öne sürülen bir hasta geldiğinde takip edip suçüstü yaptıkları iddia edildi.

Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Valiliği doktoru açığa aldı. Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine eşine boşanma davası açtı. Doktorun muayene sırasında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da doktorla birlikte olduğunu doğruladığı iddia edildi.

Doktorla ilgili soruşturma devam ediyor.

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