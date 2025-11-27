YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Adana'da muz üretimine devlet teşviki: 7 bin 500 dekara çıktı

Adana’da son yıllarda hızla artan tropikal meyve yetiştiriciliği, devlet destekli teşviklerle birlikte özellikle muz üretiminde dikkat çekici bir büyüme sağladı. Çukurova’nın verimli topraklarında 2017’de yalnızca 75 dekar olan muz üretim alanı, verilen hibe, düşük faizli kredi ve vergi avantajları sayesinde 8 yılda 100 kat artarak 7 bin 500 dekara ulaştı. İşte detaylar...

Adana'da muz üretimine devlet teşviki: 7 bin 500 dekara çıktı

Çukurova'nın bereketli topraklarında ürün çeşitliliğini arttırmak için çalışmalar sürerken, çiftçiler de alternatif ürünlere yöneliyor. Devletin son yıllarda verdiği hibe, düşük faizli kredi, vergi avantajı gibi teşviklerle birçok üründe çeşitlilik ve verim artışı sağlanırken, üreticiler seralarda tropikal meyve yetiştiriciliğine başladı.

Adana da muz üretimine devlet teşviki: 7 bin 500 dekara çıktı 1

Adana'da devlet desteklerinin etkisiyle hızla büyüyen muz serası yatırımları, kenti Türkiye'nin muz üretiminde Mersin'in ardından 2'nci sıraya taşırken; 2017'de 75 dekar olan üretim alanı bugün 7 bin 500 dekara kadar ulaştı.

Adana da muz üretimine devlet teşviki: 7 bin 500 dekara çıktı 2

TMMOB'a bağlı Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Ahencan Tayakısı, serada muz üretiminin verilen teşviklerle birlikte son yıllarda ciddi oranda arttığını söyledi.

Adana da muz üretimine devlet teşviki: 7 bin 500 dekara çıktı 3

"DEKAR MALİYETİ 30-35 BİN LİRA CİVARINDA"

Üretim maliyetlerinin yüksek olduğu dönemde çiftçilerin teşviklerden yararlanarak sera yatırımlarını arttırdığını belirten Tayakısı, seradaki verimin açık alana göre daha yüksek olduğunu ifade etti.

Adana da muz üretimine devlet teşviki: 7 bin 500 dekara çıktı 4

Tayakısı, "Burada dekar başına rekolte yaklaşık 5 ile 8 ton arasında değişebiliyor. Bakım koşullarına göre farklılık gösteriyor ancak üreticiler genelde iyi baktığı için açık alandaki muz üretimine göre verimler daha yüksek. Dekar maliyeti 30-35 bin lira civarında olan bir üretimden bahsediyoruz. Sonuçta 5-8 ton arasında ürün alınıyor. Kilogram maliyeti 8 lira civarında" dedi.

Adana da muz üretimine devlet teşviki: 7 bin 500 dekara çıktı 5

"MUZ ŞU AN İÇİN KARLI BİR YATIRIM"

Muz üretiminin çiftçiler için karlı bir yatırım olduğunu aktaran Tayakısı, "Şu an için karlı bir yatırım. Teşviklerin durması belki bir bakıma tarımsal üretim politikasını dengelemek amacıyla iyi olmuş olabilir. Çünkü teşvikler devam etseydi; Adana, muz serası şehri olacaktı. Narenciyeden sonra en fazla üretim muz olurdu. Böyle bir ortamda arz-talep dengesi bozulur, üreticinin karı açısından sıkıntılar yaşanabilirdi. Bu sera alanlarının artışından da görüldüğü gibi ilk başta olumlu karşılandı ama üretim alanları kontrolsüz bir şekilde büyümeye başladı. Tarımın her dalında böyle; nerede para kazanılıyorsa, ona rağbet çok oluyor ama ilerisi düşünülmeden yapılan işler. Şimdi bu dönemde muz para kazandırıyor ama teşvikler devam edip seralar artsaydı rekabet çok olacaktı, fiyatlar düşecekti, üretici kar edemeyecekti. Şu anda karlı bir yatırım gibi görünse de eğer teşvikler devam etseydi ileride bu karlılık düşecekti" diye konuştu.

Adana da muz üretimine devlet teşviki: 7 bin 500 dekara çıktı 6

"DÖNÜME 5 İLE 7 TON ARASINDA VERİM ELDE EDİYORUZ"

Devlet teşviki ile birlikte muz üretimine başlayan çiftçi Mustafa Ateş, desteklerin üretime ciddi katkı sağladığını söyledi. 2019 yılında muz yetiştiriciliğine başladığını belirten Ateş, "O dönem devlet teşviği devam ediyordu. Faizi çok düşük, sübvansiyonlu bir krediydi. Maliyet girdisi seraların çok yüksek olduğu için teşvik bizim için çok iyi oldu. Muz üretimine başlamamın en önemli sebebi, teşvikin olmasıydı. Şu an 30 dekar alanda üretime devam ediyoruz. Kurulumla birlikte fidelerimizi diktik, işlemlerimizi yaptık ve ilk dikimden 12 ay sonra ilk hasadımızı aldık. Bir fideden yaklaşık 5-6 hasat aldık, süreç iyi ilerliyor. Dönüme 5 ile 7 ton arasında verim elde edebiliyoruz. Şu an gayet makul ve mantıklı seviyede ilerliyoruz" dedi.

Adana da muz üretimine devlet teşviki: 7 bin 500 dekara çıktı 7

Adana da muz üretimine devlet teşviki: 7 bin 500 dekara çıktı 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçek İtalyan pizzası: Neapolitan pizza...Gerçek İtalyan pizzası: Neapolitan pizza...
Evde dört peynirli pizza nasıl yapılır?Evde dört peynirli pizza nasıl yapılır?

Anahtar Kelimeler:
muz Çiftçi Adana kredi teşvik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.