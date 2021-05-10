Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Adana’da yaşayan ‘Kilimci kız’ın aldığı bir kurstan sonra bütün hayatı değişti! Siparişlere yetişmekte zorlanıyor

Adana’da yaşayan ‘Kilimci kız’ın aldığı bir kurstan sonra bütün hayatı değişti! Siparişlere yetişmekte zorlanıyor

Seray Üstün Seray Üstün
10.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yaşayan Sema Kızıl’ın hayatı katıldığı bir kurstan sonra tamamen değişti. Evinde kilim dokumaya başlayan genç kadın, yurt içi ve yurt dışından gelen siparişlere yetişmez hale geldi. ‘Kilimci kız’ olarak bilinen Kızıl, köydeki kadınlara öncülük ederek onların da ev ekonomilerine destek olmalarını sağladı.

Adana’da yaşayan ‘Kilimci kız’ın aldığı bir kurstan sonra bütün hayatı değişti! Siparişlere yetişmekte zorlanıyor

İlçe merkezine 1 saatlik mesafedeki 1400 rakımlı Gökmenler Mahallesinde yaşayan Sema Kızıl, ortaokulu bitirdikten sonra eğitim hayatını sürdüremedi. Annesiyle birlikte mevsimlik işlere gitmeye başlayan Sema Kızıl, bu işin geleceği olmadığını düşündü. Köyde açılan kilim dokuma kursuna katılan Kızıl, kursu bitirdikten sonra evlerinin balkonuna dokuma tezgahı kurdurdu. Burada el emeği göz nuru kilimleri ilmek ilmek dokuyan Kızıl, sosyal medyadan ürünlerini tanıtmaya ve sipariş almaya başladı. Kilimlerine Konyalı, sinekli, koç boynuzu, eli belinde yöresel motifleri işleyen Kızıl, ilk siparişini Afganistan’dan aldığını, daha sonra Avrupa ülkeleri ve Amerika ile yurt içinden sipariş almaya başladığını anlattı.

SATIŞLARI SOSYAL MEDYADAN YAPIYORLAR

KİLİMCİ

Köyde kilim dokuyan kadınlara da öncülük ederek onların da kilimlerini sosyal medya üzerinden satan Kızıl, "Köyde bir sinerji oluştu. Yetiştiremediğim siparişleri yapan kadınlarımız ile paslaştık. Onlarda evlerine katkı sunmuş oldu. Hem ben hem onlar kazandı. Daha çok siparişimiz var" dedi.

Başarı öyküsünün asıl kahramanlarının tarım işçisi olan annesi Feride ve ahşap oyma sanatçısı olan babası Erdoğan olduğunu söyleyen Sema Kızıl, "Şuan 30’a yakın kadınımız tezfahlarında kilim dokuyor. Hayalim köyde kooperatif kurmak. Kadınlarımızın mevsimlik iş dışında başka işi yok. Köyde atölye olsa bizde kendi markamızı oluştursak bütü hayallerimiz gerçek olur" diye konuştu.
Köyde sıkılmadığını, bazen kilim tezgahının başında, bahçede bazen, takı tasarım işinin başında olduğunu anlatan Sema Kızıl, üretmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Köyün kadınlarından Elif Aykız’da, kilim dokuyan kadınların Sema ile güzel bir başarı yakaladığını ifade ederek, “Köyde kadınlar kilim dokuyor ve satabilen satıyor. Kadınlarımızın ellerine harçlık geçmiş oluyor. Hayalimiz bunun sürekli olması sürekli gelir olmasını isteriz" dedi.

(İHA)

Eskişehir’de yaşayan kaplumbağa araba koleksiyoncusu görenlerini şaşırttıEskişehir’de yaşayan kaplumbağa araba koleksiyoncusu görenlerini şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
İngiltere’de hayatını bıraktı! Kendisini sokak köpeklerine adadıİngiltere’de hayatını bıraktı! Kendisini sokak köpeklerine adadı
Rüyada elti görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada elti görmek ne demek, ne anlama gelir?
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Valletta kaosu! 110 çocuğun öldüğü korkunç karnaval

Valletta kaosu! 110 çocuğun öldüğü korkunç karnaval

Hitit Antik Kenti’ne turizm hamlesi

Hitit Antik Kenti’ne turizm hamlesi

Red Kit ekranlara dönüyor

Red Kit ekranlara dönüyor

Görenler hayrete düştü! Şelaleler kurudu

Görenler hayrete düştü! Şelaleler kurudu

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Efsane buraya kadarmış

Efsane buraya kadarmış

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.