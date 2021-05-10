Adana’da yaşayan ‘Kilimci kız’ın aldığı bir kurstan sonra bütün hayatı değişti! Siparişlere yetişmekte zorlanıyor

İlçe merkezine 1 saatlik mesafedeki 1400 rakımlı Gökmenler Mahallesinde yaşayan Sema Kızıl, ortaokulu bitirdikten sonra eğitim hayatını sürdüremedi. Annesiyle birlikte mevsimlik işlere gitmeye başlayan Sema Kızıl, bu işin geleceği olmadığını düşündü. Köyde açılan kilim dokuma kursuna katılan Kızıl, kursu bitirdikten sonra evlerinin balkonuna dokuma tezgahı kurdurdu. Burada el emeği göz nuru kilimleri ilmek ilmek dokuyan Kızıl, sosyal medyadan ürünlerini tanıtmaya ve sipariş almaya başladı. Kilimlerine Konyalı, sinekli, koç boynuzu, eli belinde yöresel motifleri işleyen Kızıl, ilk siparişini Afganistan’dan aldığını, daha sonra Avrupa ülkeleri ve Amerika ile yurt içinden sipariş almaya başladığını anlattı.

SATIŞLARI SOSYAL MEDYADAN YAPIYORLAR

Köyde kilim dokuyan kadınlara da öncülük ederek onların da kilimlerini sosyal medya üzerinden satan Kızıl, "Köyde bir sinerji oluştu. Yetiştiremediğim siparişleri yapan kadınlarımız ile paslaştık. Onlarda evlerine katkı sunmuş oldu. Hem ben hem onlar kazandı. Daha çok siparişimiz var" dedi.