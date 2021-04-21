Eskişehir’de yaşayan kaplumbağa araba koleksiyoncusu görenlerini şaşırttı

Dünya üzerindeki birçok model araba koleksiyoncusu gibi Eskişehirli Yaşar Yastıkçı da ülkenin farklı yerlerinden topladığı parçalarla geniş bir araba koleksiyonuna sahip. Yaşar Yastıkçı, yıllardır yaptığı model araba koleksiyonunda özellikle kaplumbağa model araçlara ilgi duyuyor. 70’li yılların gözdesi kaplumbağa arabaların sadece modelleriyle kalmayıp jant kapağı, kontak anahtarı ve hatta mumlarını bile bulduğunda koleksiyonuna ekleyen Yastıkçı, bu ilgisinin çocukluk çağında başladığını aktardı.

“BENİM İÇİN BİR HAYAT BİÇİMİ”

Ailesinin küçükken ona hediye ettiği model araçlar sayesinde koleksiyon yapmaya başladığını söyleyen Yastıkçı, “Model araç koleksiyonum çocukluğumdan beri var. 1968’den beri biriktiriyorum, çocukluktan kalma araçlarım hala duruyor. 2000’li yılların başlarında emekli oldum ve o günden bugüne daha da süratlenen bir koleksiyon merakı devam ediyor. Aile büyüklerinin hediye ettiği model araçlar koleksiyonun başlangıcı oldu” dedi.

Koleksiyonunun hayatındaki en önemli parçalardan biri olduğunu ifade eden Yastıkçı, “Alman araçlarını seviyorum. Koleksiyonumda genellikle 60’ların ve 70’lerin Alman araçları bulunuyor. Halk arasında ’kaplumbağa’ diye bilinen araçları daha çok sevdiğim için koleksiyonumda onlara bu doğrultuda fazlaca yer veriyorum. Kaplumbağa benim çocukluğumda çok meşhur olan bir arabaydı, hala da meşhur, ekol. Benim için bir hayat biçimi. Kontak anahtarından jant kapağına, stop lambalarından onlar için yapılmış mumlara kadar, hatta kaplumbağa arabayla çekilmiş fotoğraflar da dahil olmak üzere aklınıza gelen ilgili bulduğum her şeyi almaya çalışıyorum” diye konuştu.