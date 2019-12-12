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Adana Devlet Tiyatrosu, "Ayrılık" oyununu Ordu'da sahneleyecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 09:34 | Son Güncelleme

Adana Devlet Tiyatrosu, "Ayrılık" oyununu Ordu'da sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosu, "Ayrılık" adlı eseri Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Behiç Ak'ın yazdığı, Fırat Demirağ'ın yönettiği tek perdelik oyunda, Özlem Kaya ile Efe Ünsal rol alıyor.

Oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Elif Özhancı, ışık tasarımını ise Memduh Yazar üstleniyor.

İncir çekirdeğini bile doldurmayan sebeplerle biten bir evlilikte, iki tarafın da gerçek anlamda boşanmayı içine sindiremediği aktarılan oyunda, çiftin bir yıl sonra bir araya gelmeleri trajikomik bir dille anlatılıyor.

"Ayrılık" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 14 Aralık Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

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Adana Devlet Tiyatrosu ayrılık ordu tiyatro

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