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Adana Ticaret Borsası

21.06.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 2,58 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,482,58MısırKg2,332,41Soya fasulyesiKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg18,1018,20

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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazartesi

Didem Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Yaprak Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Şaşmaz Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Özler Eczanesi
Seyhan
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