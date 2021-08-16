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Adana Ticaret Borsası

16.08.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,05 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,622,72MısırKg2,272,35AyçiçeğiKg4,955,05Soya fasulyesiKg5,806,00

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Adana Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazartesi

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Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Yalakı Eczanesi
Seyhan
Nihan Eczanesi
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