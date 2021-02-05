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Adana'da tehditle eşinin parasını gasbeden kocaya 8 yıl 9 ay hapis cezası

05.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Adana'da tehditle eşinin parasını gasbeden kocaya 8 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da, ölümle tehdit ettiği eşinin parasını zorla aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığın 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasına karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen M.O. ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın eşi T.O'dan para istediğini, eşinin bu isteği kabul etmemesi ve direnmesi üzerine öldürme tehdidinde bulunup parayı gasbettiğini belirtti.

Savcı, müşteki T.O'nun kocası tarafından yaralandığını ve bunun doktor raporuyla sabit olduğunu ifade ederek, sanığın "nitelikli yağma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık M.O, "Eşimden zorla para almadım. Kimseyi tehdit etmedim. Mütaalayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti "nitelikli yağma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı M.O'nun kaçma şüphesini dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.

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