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  4. ‘Adanış: Kutsal Kavga’nın ilk teaser’ı görücüye çıktı

‘Adanış: Kutsal Kavga’nın ilk teaser’ı görücüye çıktı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

‘Adanış: Kutsal Kavga’, Türk sinema tarihinin bugüne kadarki en iddialı aksiyon sahneleriyle seyircinin nefesini kesmeye hazırlanıyor. En pahalı Türk aksiyon filminin ilk teaser’ı görücüye çıktı!

Türk sinema tarihinin en yüksek bütçeli aksiyon filmi ‘Adanış: Kutsal Kavga’nın ilk teaser’ı görücüye çıktı. ‘Adanış: Kutsal Kavga’, İstanbul’un fethinden sonra yarısı soylu Julius Ailesi’nde, yarısı ise gizemli ‘Adanmış’larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekillenen soluk kesici bir aksiyon filmi.

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İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan ve Dilek Serbest gibi yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘Adanış: Kutsal Kavga’nın ilk teaser’ı görkemli aksiyon sahneleri seyirciden tam not aldı.

‘Adanış: Kutsal Kavga’, 20 Mart’ta gösterime girecek.

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