Adele'den yeni aşkıyla ilgili samimi sözler

Kısa süre önce dördüncü stüdyo albümü 30’u çıkaran Adele, Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, Rich Paul ile ilişkisi hakkında konuştu.

33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, basketbol yıldızı LeBron James ile çalışan spor menajeri sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini, “şimdiye kadar yaşadığı en inanılmaz, açık yürekli ve en kolay ilişki” olarak nitelendirdi.

Çift, yıllar önce bir ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışmıştı. Haziran 2021’de birlikte olmaya başlayan ikili, bir ay sonra da birlikte görüntülendi.

Adele, “Pek çok arkadaşıma başlarda söylemedim, çünkü bunu kendime saklamak istedim” diye konuştu.



