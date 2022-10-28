Adele hayalini gerçekleştiriyor

Grammy Ödüllü İngiliz şarkıcı Adele, Mart 2023’e kadar sürecek Las Vegas gösterilerinin ardından üniversiteli olacak.

Los Angeles’ta hayranlarıyla buluşan 34 yaşındaki şarkıcı İngiliz Edebiyatı okuyacak. Adele, “Şarkı söylemeseydim, bence İngiliz Edebiyatı öğretmeni olurdum” dedi.



İngiliz diline karşı duyduğu tutkuyu şarkılarına da yansıttığını belirten Adele, “Keşke bu deneyimi üniversiteye gidip yaşasaydım ama dersleri bir öğretmenle birlikte internet üzerinden alacağım” dedi.



Adele, bu eğitimin 2025 yılı planı olduğunu belirtti.

