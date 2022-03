Adem Büyük'ten ilginç itiraf! ''Savaş var diye teklifi reddettim''

Beşiktaş alt yapısından yetişip Galatasaray'da da oynayan Adem Büyük'ten itiraf gibi açıklama geldi. Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve 2 hafta hem hocalık hem oyunculuk yapan tecrübeli isim devre arasında kendisine transfer teklifi geldiğini söyledi.

"SAVAŞ VAR DİYE TEKLİFİ REDDETTİM"

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası futbol dünyası bu olaydan çok etkilendi. Birçok oyuncu Rusya ve Ukrayna'dan ayrılma kararı alırken oraya transfer olacak oyuncular da teklifleri bir değil iki kez düşünmeye başladı. Adem Büyük'e de Polonya'nın Wisla Krakow takımından teklif geldi. Futbol Arena'ya konuşan ve Ukrayna'ya yakın olduğu için bu teklifi reddettiğini söyleyen Adem Büyük, "Wisla Krakow'dan teklif geldi. İlk başta kabul ettik ama sonradan vazgeçtik. Tamamen oradaki savaşla ilgili kendilerinden izin istedik. Fakat her an her şey olabilir. Savaş var diye teklifi reddettim. İleride ne olur bilemem." dedi.