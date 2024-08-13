Adı önce Okan Buruk ile sonra ünlü yönetmenle anıldı... Hadise aşk iddialarına son noktayı koydu

MYNET-Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle hayatını birleştirmişti.

Ancak sessiz sedasız nikâh masasına oturan ikilinin mutluluğu uzun soluklu olmamıştı. Ayrılık kararı ile günlerce manşetlerden inmeyen ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirmişti.

Şimdilerde sahne şovları ve iddialı tarzı ile adından sıkça söz ettiren Hadise'nin adı yine aşk dedikodularına karıştı. Hadise'nin, son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edildi.

ÜNLÜ YÖNETMENLE...

Gündem olan 'ilişki' iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken; şarkıcının gerçek sevgilisinin yabancı bir yönetmen olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

AŞK İDDİALARINA YANIT GECİKMEDİ

Hadise'nin ekibi ise haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip aşk iddialarını yalanladı.