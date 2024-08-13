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  4. Adı önce Okan Buruk ile sonra ünlü yönetmenle anıldı... Hadise aşk iddialarına son noktayı koydu

Adı önce Okan Buruk ile sonra ünlü yönetmenle anıldı... Hadise aşk iddialarına son noktayı koydu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.08.2024 14:47
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Sahne şovları, iddialı kostümleri ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise son dönemde yine özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Hadise'nin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edilmiş bu iddiaların hemen ardından ünlü ismin sevgilisinin, yabancı bir yönetmen olduğu öne sürülmüştü. Hadise aşk iddialarına son noktayı koydu.

MYNET-Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle hayatını birleştirmişti.

Ancak sessiz sedasız nikâh masasına oturan ikilinin mutluluğu uzun soluklu olmamıştı. Ayrılık kararı ile günlerce manşetlerden inmeyen ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirmişti.

1 HADİSE

Şimdilerde sahne şovları ve iddialı tarzı ile adından sıkça söz ettiren Hadise'nin adı yine aşk dedikodularına karıştı. Hadise'nin, son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

OKAN BURUK

İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edildi.

ÜNLÜ YÖNETMENLE...

Gündem olan 'ilişki' iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken; şarkıcının gerçek sevgilisinin yabancı bir yönetmen olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

KAPAK HADİSE

AŞK İDDİALARINA YANIT GECİKMEDİ

Hadise'nin ekibi ise haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip aşk iddialarını yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Hadise
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