Adı Sevgi konusu nedir? Adı Sevgi oyuncuları kimlerdir? Adı Sevgi nerede çekiliyor?

Adı Sevgi dizisi ATV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Koliba Film yapımcılığında ekrana gelmeye hazırlanan Adı Sevgi dizisinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Senaryosu da Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tuna kaleme alıyor. Adı Sevgi, yayınlanan ilk tanıtımları ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Adı Sevgi dizisinin konusuna ve oyuncu kadrosuna dair ayrıntılı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

ADI SEVGİ DİZİSİ KONUSU NE?

Hikaye mesleğine tutkuyla bağlı genç öğretmen Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi ile başlıyor. Elif öğretmenin gelişi ile bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında büyük değişimler meydana gelecektir. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona yardımcı olmaya çalışır. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine karabasan gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir mücadeleye girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını görecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara ile karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur.

Ancak Elif için her şeyden önce gelen bir şey vardır. Öğrencileri için verdiği aralıksız mücadele sayesinde Zeynep'le başlayıp, Esma, Doğukan, Arda, Cem, Gülendam, Fidan ve daha pek çoklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır. Adı Sevgi dizisi öğrencileri için her şeyi göze alabilecek genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerine, onların ailelerine ve bütün ilçede yaşattığı bazı değişimleri konu alıyor.

ADI SEVGİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yunus Emre Yıldırımer, Mert Doğan, Gizem Güneş, Serpil Gül, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Hande Kaptan, Asena Keskinci, Lara Domaç, Ece Koroğlu, Ozan Güçlü, İlker Sami Kılıç, Fatih Al, Asya Kasap ve Bora Kırkım yer almaktadır.

ADI SEVGİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi, Beykoz, Beşiktaş, Galata, Çatalca ve Şile gibi semtlerde çekimleri gerçekleşiyor.



