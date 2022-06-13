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Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'ten bikinili paylaşım! O poza beğeni yağdı

13.06.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Adı Sevgi dizisinde Elif rolüne hayat veren oyuncu Gizem Güneş, bikinili pozuyla takipçilerinden tam not aldı. Güneş'in o pozuna takipçilerinden beğeni yağdı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'ten bikinili paylaşım! O poza beğeni yağdı

Oyuncu Gizem Güneş'in yüzü Adı Sevgi dizisinden yana gülmedi. Dizi, yayın hayatına başladıktan bir süre sonra ekranlara veda etti. Dizide Elif rolünü canlandıran Gizem Güneş, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Oyuncu Güneş, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya başladı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'ten bikinili paylaşım! O poza beğeni yağdı

Bikinili pozunu paylaşan Güneş, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'ten bikinili paylaşım! O poza beğeni yağdı

Tatiline tam gaz devam eden Güneş, geçtiğimiz günlerde havuz başından pozunu paylaşmıştı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'ten bikinili paylaşım! O poza beğeni yağdı

30 Kasım 1995 doğumlu Gizem Güneş 27 yaşındadır.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'ten bikinili paylaşım! O poza beğeni yağdı

Eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nde aldı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'ten bikinili paylaşım! O poza beğeni yağdı

Oyunculuğa, 2007'de rol aldığı Binbir Gece dizisi ile başladı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'ten bikinili paylaşım! O poza beğeni yağdı

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Gizem Güneş
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