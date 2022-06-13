Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'ten bikinili paylaşım! O poza beğeni yağdı

Oyuncu Gizem Güneş'in yüzü Adı Sevgi dizisinden yana gülmedi. Dizi, yayın hayatına başladıktan bir süre sonra ekranlara veda etti. Dizide Elif rolünü canlandıran Gizem Güneş, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Oyuncu Güneş, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya başladı.
Bikinili pozunu paylaşan Güneş, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
Tatiline tam gaz devam eden Güneş, geçtiğimiz günlerde havuz başından pozunu paylaşmıştı.
30 Kasım 1995 doğumlu Gizem Güneş 27 yaşındadır.
Eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nde aldı.
Oyunculuğa, 2007'de rol aldığı Binbir Gece dizisi ile başladı.
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