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Adı Zehra setinde Hatice Aslan'a sürpriz doğum günü partisi

DİZİ HABERLERİ  | 22.02.2018 20:58 | Son Güncelleme

Hatice Aslan ve Zeynep Çamcı'nın başrollerde rol aldığı Adı: Zehra, cumartesi günü ekran macerasına başlıyor. 24 Şubat Cumartesi günü FOX ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Adı: Zehra dizisinin başarılı oyuncusu Hatice Aslan’ın doğum günü sette unutulmadı.

Adı Zehra setinde Hatice Aslan'a sürpriz doğum günü partisi

Doğum günü pastasını güzel dilekler ile üfleyen Aslan, arkadaşları tarafından da hediye yağmuruna tutuldu.

Gelen hediyelerden biri olan meyve sepetini tüm set ekibine ikram eden Aslan, “Her yaşın farklı bir güzelliği var. Yeni yaşımın bana bir önceki seneye göre daha da güzel şeyler öğretmesini diledim. Doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ederim.” dedi.

Merakla beklenen 'Adı: Zehra' dizisi; Frankfurt’da tutucu bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya gelen 22 yaşındaki Zehra’nın, Almanya’daki yoksul ve bağnaz ailesinin evinde başlayıp, İstanbullu zengin bir ailenin sırlarla ve korkunç bir suçla gölgelenmiş konağında devam eden öyküsünü konu alıyor.

Yapımcılığını NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Akvardar’ın oturduğu, senaryosu Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınan 'Adı: Zehra' Cumartesi 20.00'de ekran macerasına başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adı Zehra hatice aslan

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