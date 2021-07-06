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Adıyaman'da feci kaza! Yayaların arasına dalan araç saniye saniye kamerada

06.07.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, kavşağa hızla girerek kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayaların arasına dalma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Olayda 1’i bebek, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karaali Köprüsü istikametinden Altınşehir mahallesi istikametine giden Doğan Mert Kurşun idaresindeki marka otomobil, SANKO Kavşağında kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

Meydana gelen feci kazada yayalar adeta havada uçtu. Kaza anı saniye saniye iş yeri kameralarına yansıdı.

BİRİ BEBEK ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kaldırımda yayaların arasına dalan otomobil kaldırımda kenarında bulunan bir iş yeri vitrinini parçalayarak kaldırımda ilerleyip elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada aile hekiminden aşı yaparak evlerine dönmeye çalıştıkları öğrenilen Abdurrahman Dinçer (34), Pınar Gürsoy Dinçer (32) ve 1 yaşındaki Mehmet Ali Dinçer ve otomobil sürücüsü Doğan Mert Kurşun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman
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