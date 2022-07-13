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Adıyaman'da piknik yapmaya gidenler göl kenarında kadın cesedi buldu

13.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü kıyısında bir kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının cesedi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'da piknik yapmaya gidenler göl kenarında kadın cesedi buldu

Olay, sabah saatlerinde Kahta Atatürk Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baraj kıyısında piknik yapmaya giden vatandaşlar, gölet kenarında hareketsiz bir ceset olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜSTÜNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Ekipler tarafından, 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerinde kimlik çıkmayan bayanın yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Cesedin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahta Devlet Hastanesi morguna gönderildiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

AA-20220713-28407097-28407095-ATATURK_BARAJI_KIYISINDA_KADIN_CESEDI_BULUNDU

AA-20220713-28407097-28407096-ATATURK_BARAJI_KIYISINDA_KADIN_CESEDI_BULUNDU

(AA-İHA)

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Adıyaman
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