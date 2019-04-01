Adıyaman'da iki aile arasında kavga: 3 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde muhtar adaylarının yakını iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde seçime giren muhtar adaylarının yakınlarından Bozan ve Atlı aileleri arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada Bülent A. (38), Mehmet A. (28) ve Muzafer A. (46) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
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